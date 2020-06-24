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В Бресте эвакуировали персонал и посетителей торгового центра
24.06.2020 18:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте из-за сообщения о минировании были эвакуированы работники и посетители торгового центра, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
Инцидент произошел сегодня днем. Около 15.10 в милицию позвонили из
Обследовав территорию торгового центра, саперы взрывных устройств не обнаружили. Правоохранители установили личность звонившей.
По факту сообщения о минировании проводится проверка.
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В Бресте из-за сообщения о минировании были эвакуированы работники и посетители торгового центра, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома. Инцидент произошел сегодня...
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