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В Бресте эвакуировали персонал и посетителей торгового центра

24.06.2020 18:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте из-за сообщения о минировании были эвакуированы работники и посетители торгового центра, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В Бресте эвакуировали персонал и посетителей торгового центра

Инцидент произошел сегодня днем. Около 15.10 в милицию позвонили из МЧС. Спасатели сообщили о звонке женщины, которая заявила о заложенной бомбе в здании торгового центра по ул.Московской. На место вызова выехали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы, наряды Департамента охраны и ГАИ, МЧС и скорая медпомощь. Были эвакуированы 107 человек.

Обследовав территорию торгового центра, саперы взрывных устройств не обнаружили. Правоохранители установили личность звонившей.

По факту сообщения о минировании проводится проверка.

фото и видео смотрите по ссылке

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте из-за сообщения о минировании были эвакуированы работники и посетители торгового центра, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома. Инцидент произошел сегодня...
 
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