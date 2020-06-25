В Миорском районе охотник стрелял в зверя, а убил друга

Источник материала: Tut.by

Два приятеля отправились на охоту в Миорский район. Один из охотников среагировал на движение в кустах и выстрелили — думал, что в зверя, а оказалось, что в друга. Мужчина умер на месте от полученных ранений, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: пресс-служба СК

Вечером 24 июня двое друзей отправились на охоту в Миорский район. В какой-то момент 42-летний мужчина заметил движение в кустах и, решив, что это животное, выстрелил. Подбежав, он увидел, что попал в своего 53-летнего друга. Он умер от полученных ран на месте происшествия.

Охотник вызвал милицию и остался дожидаться их появления.

В отношении 42-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 144 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

По предварительным данным, ружья мужчин не были зарегистрированы, а также у них не было разрешения на охоту.