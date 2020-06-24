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В Могилеве пропал 86-летний пенсионер - ему может быть нужна медицинская помощь
Источник материала: Tut.by
В Могилеве сегодня, 24 июня, утром пропал 86-летний Петр Жуков. В 10.00 он ушел из дома на улице Якубовского, 33, в неизвестном направлении,
Приметы: на вид 80−85 лет, рост 170−175 см, сутулится, худощавого телосложения, носит усы, волосы короткие седые, один глаз прищурен, на висках виды следы операции.
Был одет: серый пиджак, серые или коричневые брюки, черные туфли. С собой — алюминиевая трость с пластиковой ручкой.
Всех, кто видел пропавшего, просят сообщить по телефону ПСО «Симуран» (+375 29) 222−10−19 или в милицию по телефону 102.
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Петр Жуков пропал утром 24 июня.
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