В Могилеве пропал 86-летний пенсионер - ему может быть нужна медицинская помощь

Источник материала: Tut.by

В Могилеве сегодня, 24 июня, утром пропал 86-летний Петр Жуков. В 10.00 он ушел из дома на улице Якубовского, 33, в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран». Пенсионер может нуждаться в медицинской помощи.



Фото: ПСО «Симуран»

Приметы: на вид 80−85 лет, рост 170−175 см, сутулится, худощавого телосложения, носит усы, волосы короткие седые, один глаз прищурен, на висках виды следы операции.

Был одет: серый пиджак, серые или коричневые брюки, черные туфли. С собой — алюминиевая трость с пластиковой ручкой.

Всех, кто видел пропавшего, просят сообщить по телефону ПСО «Симуран» (+375 29) 222−10−19 или в милицию по телефону 102.