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В Беларуси задержан человек, который раскрывал личности полицейских для их преследования
Источник материала: БTВ Беларуси задержан человек, который в соседней стране раскрывал личности полицейских и нацгвардейцев для их преследования.
Об этом
"Не знаю, является ли он агентом спецслужб, этого пока сказать не могу. Но он участвовал в таком проекте, преследовал полицейских и нацгвардейцев", - отметил министр.
"Была целая организация, все задержаны", - добавил он.
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В Беларуси задержан человек, который в соседней стране раскрывал личности полицейских и нацгвардейцев для их преследования. Об этом сообщил министр...
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