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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси задержан человек, который раскрывал личности полицейских для их преследования В Беларуси задержан человек, который в соседней стране раскрывал личности полицейских и нацгвардейцев для их преследования. Об этом сообщил министр...

В Беларуси задержан человек, который в соседней стране раскрывал личности полицейских и нацгвардейцев для их преследования.Об этомминистр внутренних дел Юрий Караев. Он рассказал, что на территории Беларуси этот человек скрывался полгода: "Уличен в том, что в соседней стране на акциях вычислял полицейских и нацгвардейцев с целью установления, создания целой программы их преследования"."Не знаю, является ли он агентом спецслужб, этого пока сказать не могу. Но он участвовал в таком проекте, преследовал полицейских и нацгвардейцев", - отметил министр."Была целая организация, все задержаны", - добавил он.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите