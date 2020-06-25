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В Беларуси задержан человек, который раскрывал личности полицейских для их преследования

25.06.2020 17:16 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси задержан человек, который в соседней стране раскрывал личности полицейских и нацгвардейцев для их преследования. 

Об этом сообщил министр внутренних дел Юрий Караев. Он рассказал, что на территории Беларуси этот человек скрывался полгода: "Уличен в том, что в соседней стране на акциях вычислял полицейских и нацгвардейцев с целью установления, создания целой программы их преследования".

"Не знаю, является ли он агентом спецслужб, этого пока сказать не могу. Но он участвовал в таком проекте, преследовал полицейских и нацгвардейцев", - отметил министр.

"Была целая организация, все задержаны", - добавил он.

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В Беларуси задержан человек, который в соседней стране раскрывал личности полицейских и нацгвардейцев для их преследования.  Об этом сообщил министр...
 
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