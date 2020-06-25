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В Зельвенском районе пьяный сельчанин принес в магазин мину времен войны и бросал ее на пол

25.06.2020 14:48 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В одной из деревень Зельвенского района пьяный мужчина принес в сельский магазин мину, бросал ее на землю и угрожал покончить с собой. Дебошира задержали, сообщает МВД.


Фото: mvd.gov.by

Оперативник уголовного розыска зельвенской милиции приехал в одну из деревень района по сообщению о краже вещей у местного жителя. Было известно, что его 56-летний односельчанин был недавно судим за кражу, поэтому милиционер решил проверить данного человека.

Дома мужчины не было: он уехал в соседнюю деревню в магазин. Там оказалось, что сельчанин пришел туда пьяным, а в сумке с собой принес предмет, похожий на мину, бросал его на землю, угрожал покончить с собой.

Милиционер нашел дебошира лежащим за магазином. Рядом была сумка с продуктами и миной. Он задержал мужчину, обезопасил место и вызвал саперов.


Фото: mvd.gov.by

Протрезвев, сельчанин рассказал, что боеприпас нашел минувшей осенью в поле во время уборки камней. Принес домой и положил под кровать. С тех пор и до инцидента в магазине мину не трогал.

Зачем он угрожал взорвать магазин, мужчина объяснить не смог. По заключению эксперта, изъятый предмет — минометная мина времен войны. Она пригодна для производства взрыва.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

 
 
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По заключению эксперта, изъятый предмет - минометная мина времен войны. Она пригодна для производства взрыва.
 
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