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Фура и два легковых авто столкнулись в Дзержинском районе
Источник материала: БTДТП произошло в деревне Петковичи. Одному из водителей понадобилась помощь спасателей. Мужчину 81-го года рождения сотрудники МЧС деблокировали при помощи специального инструмента. С травмами разной степени тяжести его госпитализировали. Водители остальных авто не пострадали.
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ДТП произошло в деревне Петковичи. Одному из водителей понадобилась помощь спасателей. Мужчину 81-го года рождения сотрудники МЧС деблокировали при помощи...
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