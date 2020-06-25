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Фура и два легковых авто столкнулись в Дзержинском районе

25.06.2020 17:16 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

ДТП произошло в деревне Петковичи. Одному из водителей понадобилась помощь спасателей. Мужчину 81-го года рождения сотрудники МЧС деблокировали при помощи специального инструмента. С травмами разной степени тяжести его госпитализировали. Водители остальных авто не пострадали.

 
 
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ДТП произошло в деревне Петковичи. Одному из водителей понадобилась помощь спасателей. Мужчину 81-го года рождения сотрудники МЧС деблокировали при помощи...
 
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