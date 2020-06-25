«Развод» по пластиковым картам и звонки «работников банка». Мошенники придумывают новые схемы обмана

Источник материала: Вороновская газета





Жертвами интернет-мошенников зачастую становятся пожилые и доверчивые граждане. Многочисленные предупреждения милиции, несомненно, приносят результат – большинство знают уловки злоумышленников в сети. Однако, некоторые продолжают пополнять «список побед» интернет-мошенников.

– Супруги из Гродно решили продать детскую модульную коляску. Разместили объявление на популярной площадке объявлений. На следующий день им написал якобы житель Волковыска. По договоренности мужчина должен был перевести деньги за коляску на карточку. И вновь, как и во многих предыдущих случаях мошенничеств, для получения платежа гродненцы вводили данные карты, перейдя по присланной «покупателем» ссылке, – сообщил исполняющий обязанности начальника Октябрьского РОВД г. Гродно Вячеслав Демидович. – На телефон гродненцев пришли СМС с кодами подтверждения. После их ввода с карты были списаны 200 белорусских рублей.

Также на уловку злоумышленников попалась 20-летняя гродненка. Она разместила объявление о продаже мобильного телефона Huawei. Потенциальный покупатель сообщила, что сама оформит доставку курьером. Продавцу необходимо ввести данные карты в присланной ей ссылке и нажать «получить средства», которые якобы перечислила покупатель. Но платеж не прошел. Как сообщили гродненке, чтобы получить деньги на ее карте должна быть сумма не менее той, которую ей перечисляют. Тогда девушка воспользовалась карточкой матери. После ввода кодов подтверждения из СМС, с карты сразу списали 610 рублей. Вначале интернет-мошенник начал утверждать, что это сбой программы и деньги вернут, а потом просто перестал выходить на связь. Пострадавшая обратилась в милицию.

Не теряют своей актуальности и звонки от «работников банка». Схема в данном случае не меняется. Неизвестный сообщает по телефону, что является сотрудником банка и сообщает, что с карты пытаются списать деньги. Для отмены операции необходимо назвать коды из смс. Сразу после этого с карт списываются доступные средства. Таким образом жительница Гродно 1988 года рождения лишилась более 1650 белорусских рублей.

Помните – коды подтверждения из СМС необходимы только для списания средств с карты, они не нужны для получения платежей. Сотрудники банков никогда не будут просить у вас назвать данные коды по телефону. Будьте бдительны. Только вы можете уберечь свой сбережения от мошенников.

УВД Гродненского облисполкома