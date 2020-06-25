Пьяный мужчина решил попить из колодца, наклонился, упал туда и погиб. Тело нашли друзья

Источник материала: Виртуальный Брест

Утром 22 июня поступило сообщение о том, что в заброшенном колодце в агрогородке Селец Березовского района обнаружено тело 60-летнего местного жителя.





Установлено, что на протяжении дня и вечером мужчина распивал спиртное в доме своего знакомого. Приятели вышли в беседку, чтобы покурить и пообщаться. Гость уснул там, а хозяин ушел спать в дом.

Утром друзья мужчины стали его искать и обнаружили тело в колодце.

В ходе осмотра признаков применения насилия не обнаружено. Предположительно, в состоянии алкогольного опьянения мужчина решил попить, упал и от полученных телесных повреждений скончался.

Березовским районным отделом СК по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Днем 24 июня 42-летний житель Ляховичей в состоянии алкогольного опьянения вместе со своей знакомой пришел на пляж в районном центре. Дежуривший на пляже спасатель ОСВОД заметил признаки алкогольного опьянения у мужчины и рекомендовал ему не входить в воду. Последний пообещал отдыхать только на берегу. Спустя какое-то время мужчина все же пошел купаться и утонул. Спасатель извлек его тело из воды. Прибывшая бригада скорой помощи была бессильна. По факту гибели следователями проводится проверка.