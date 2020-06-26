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Нырнул и исчез. В Калинковичском районе утонул мужчина
Источник материала: Tut.by
В Калинковичском районе в реке Ипа утонул мужчина,
Трагедия произошла утром 25 июня на реке Ипа недалеко от деревни Красная Слободка.
На реке отдыхала компания. 37-летний мужчина нырнул в воду и исчез. Его тело водолазы нашли только вечером.
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Трагедия произошла утром 25 июня на реке Ипа недалеко от деревни Красная Слободка.
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