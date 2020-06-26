Нырнул и исчез. В Калинковичском районе утонул мужчина

Источник материала: Tut.by

В Калинковичском районе в реке Ипа утонул мужчина, сообщили в ОСВОД.

Трагедия произошла утром 25 июня на реке Ипа недалеко от деревни Красная Слободка.

На реке отдыхала компания. 37-летний мужчина нырнул в воду и исчез. Его тело водолазы нашли только вечером.