Когда посадка не удалась: в США на видео попало крайне неудачное приземление самолета

Источник материала: Tut.by

В калифорнийском аэропорту Кейбл на видео попала крайне неудачная посадка самолета. Пытаясь приземлиться, пилот задел полосу крылом, после чего потерял управление. В итоге самолет рухнул на землю. Удивительно, но пилоту повезло остаться в живых. Вот как это выглядело.