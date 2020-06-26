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Когда посадка не удалась: в США на видео попало крайне неудачное приземление самолета

26.06.2020 16:48 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В калифорнийском аэропорту Кейбл на видео попала крайне неудачная посадка самолета. Пытаясь приземлиться, пилот задел полосу крылом, после чего потерял управление. В итоге самолет рухнул на землю. Удивительно, но пилоту повезло остаться в живых. Вот как это выглядело.

 
 
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