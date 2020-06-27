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В Полоцке пропал 16-летний подросток. Спустя сутки его тело в водоеме обнаружили сотрудники ОСВОД

27.06.2020 19:40 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцке утонул 16-летний подросток. Парень пропал сутки назад, его искала милиция, сообщает МЧС.

Тело подростка нашли 26 июня в искусственном водоеме на улице Парковой в Полоцке.

Молодой человек пропал 25 июня и находился в розыске. На следующий день выяснилось, что он утонул. Тело обнаружили сотрудники ОСВОД.

В этом районе в Полоцке находятся затопленные карьеры, в них купаться запрещено.

Трагедии на карьерах в Полоцке происходят не в первый раз. В 2018 году в микрорайоне Громы утонул 51-летний местный житель, который купался с двумя собаками, отмечает портал gorod214.by.

 
 
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Тело подростка нашли 26 июня в искусственном водоеме на улице Парковой в Полоцке.
 
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