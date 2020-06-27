|
В Полоцке пропал 16-летний подросток. Спустя сутки его тело в водоеме обнаружили сотрудники ОСВОД
Источник материала: Tut.by
В Полоцке утонул 16-летний подросток. Парень пропал сутки назад, его искала милиция,
Тело подростка нашли 26 июня в искусственном водоеме на улице Парковой в Полоцке.
Молодой человек пропал 25 июня и находился в розыске. На следующий день выяснилось, что он утонул. Тело обнаружили сотрудники ОСВОД.
В этом районе в Полоцке находятся затопленные карьеры, в них купаться запрещено.
Трагедии на карьерах в Полоцке происходят не в первый раз. В 2018 году в микрорайоне Громы утонул 51-летний местный житель, который купался с двумя собаками,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело подростка нашли 26 июня в искусственном водоеме на улице Парковой в Полоцке.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)