В Лиде на центральном озере утонул 53-летний мужчина

Источник материала: Вороновская газета





Трагедия произошла 27 июня около 11 утра. Мужчина купался на правом берегу озера со стороны спасательной станции, сообщает «Лідская газета».

– Несмотря на относительно раннее время, отдыхающих было очень много, как на правом, так и на левом берегу озера – несколько сотен человек, – рассказал начальник Лидской спасательной станции Виталий Захватович. – Спасатели наблюдали за всеми. Особое внимание, как обычно, уделялось детям, подросткам, кампаниям, распивающим спиртные напитки, и лицам, находящимся в нетрезвом состоянии. Дело в том, что люди из этих категорий подвержены особому риску, так как не контролируют ситуацию. Погибший никак не привлекал к себе внимания: соблюдал правила поведения на воде, не заплывал за буйки. Со слов очевидцев, он находился недалеко от берега, стоял по пояс в воде. Затем нырнул и – все. Именно отдыхающие заметили, что мужчина больше не вынырнул, и обратились к дежурившим спасателям. По тревоге на место происшествия выехал катер (параллельно была вызвана «скорая» помощь), буквально через минуту спасатели достали мужчину из воды. Они старались его «откачать», делали искусственное дыхание, к сожалению, безрезультатно. Очень быстро приехала бригада неотложной помощи. Медики на протяжении 15 минут проводили реанимационные действия, пытались оживить мужчину, но увы.

Погибшим оказался 53-летний местный житель. Это первый несчастный случай с трагическим исходом на водоемах Лидского района в нынешнем купальном сезоне.

По неподтвержденным данным, со слов очевидцев, на озере лидчанин был с товарищем. Однако тот, собрав свои вещи, место происшествия покинул. Так это или нет, предстоит выяснить следствию. Как и причину гибели жителя Лиды.

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