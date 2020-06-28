ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Лиде на центральном озере утонул 53-летний мужчина

28.06.2020 — ЧП | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Лиде на центральном озере утонул 53-летний мужчина

Трагедия произошла 27 июня около 11 утра. Мужчина купался на правом берегу озера со стороны спасательной станции, сообщает «Лідская газета».

– Несмотря на относительно раннее время, отдыхающих было очень много, как на правом, так и на левом берегу озера – несколько сотен человек, – рассказал начальник Лидской спасательной станции Виталий Захватович. – Спасатели наблюдали за всеми. Особое внимание, как обычно, уделялось детям, подросткам, кампаниям, распивающим спиртные напитки, и лицам, находящимся в нетрезвом состоянии. Дело в том, что люди из этих категорий подвержены особому риску, так как не контролируют ситуацию. Погибший никак не привлекал к себе внимания: соблюдал правила поведения на воде, не заплывал за буйки. Со слов очевидцев, он находился недалеко от берега, стоял по пояс в воде. Затем нырнул и – все. Именно отдыхающие заметили, что мужчина больше не вынырнул, и обратились к дежурившим спасателям. По тревоге на место происшествия выехал катер (параллельно была вызвана «скорая» помощь), буквально через минуту спасатели достали мужчину из воды. Они старались его «откачать», делали искусственное дыхание, к сожалению, безрезультатно. Очень быстро приехала бригада неотложной помощи. Медики на протяжении 15 минут проводили реанимационные действия, пытались оживить мужчину, но увы.

Погибшим оказался 53-летний местный житель. Это первый несчастный случай с трагическим исходом на водоемах Лидского района в нынешнем купальном сезоне. 

По неподтвержденным данным, со слов очевидцев, на озере лидчанин был с товарищем. Однако тот, собрав свои вещи, место происшествия покинул. Так это или нет, предстоит выяснить следствию. Как и причину гибели жителя Лиды.

lidanews.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла 27 июня около 11 утра. Мужчина купался на правом берегу озера со стороны спасательной станции, сообщает «Лідская газета». – Несмотря на...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Полоцке пропал 16-летний подросток. Спустя сутки его тело в водоеме обнаружили сотрудники ОСВОД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика