В Пинске из окна 10 этажа больницы выпала пациентка. Женщина погибла

Источник материала: Tut.by

17 июня из окна Пинской центральной больницы выпала пинчанка. Она поступила на лечение 16 июня с диагнозом «Внебольничная пневмония», сообщает «Медиа-Полесье» . Женщина погибла.





— Ночью 17 июня с 10-го этажа Пинской центральной больницы выпала 49-летняя женщина. В результате падения женщина получила телесные повреждения и скончалась на месте происшествия, — сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Проводится проверка.

Это уже второй случай похожей смерти пациентов в Пинской больнице. Напомним, в апреле нынешнего года с балкона 5-го этажа выпал и погиб мужчина .