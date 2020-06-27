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В Пинске из окна 10 этажа больницы выпала пациентка. Женщина погибла

27.06.2020 09:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17 июня из окна Пинской центральной больницы выпала пинчанка. Она поступила на лечение 16 июня с диагнозом «Внебольничная пневмония», сообщает «Медиа-Полесье». Женщина погибла.


— Ночью 17 июня с 10-го этажа Пинской центральной больницы выпала 49-летняя женщина. В результате падения женщина получила телесные повреждения и скончалась на месте происшествия, — сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Проводится проверка.

Это уже второй случай похожей смерти пациентов в Пинской больнице. Напомним, в апреле нынешнего года с балкона 5-го этажа выпал и погиб мужчина.

 
 
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Это уже второй подобный случай здесь за последние три месяца.
 
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