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В Пинске из окна 10 этажа больницы выпала пациентка. Женщина погибла
Источник материала: Tut.by
17 июня из окна Пинской центральной больницы выпала пинчанка. Она поступила на лечение 16 июня с диагнозом «Внебольничная пневмония», сообщает
— Ночью 17 июня с 10-го этажа Пинской центральной больницы выпала 49-летняя женщина. В результате падения женщина получила телесные повреждения и скончалась на месте происшествия, — сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Проводится проверка.
Это уже второй случай похожей смерти пациентов в Пинской больнице. Напомним, в апреле нынешнего года с балкона
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Это уже второй подобный случай здесь за последние три месяца.
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