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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СК расследует причины гибели рабочих в кабельном колодце в столице Следственный комитет расследует причины гибели рабочих в столице. Установлено, что представители частной строительной организации прокладывали электрический...

Следственный комитет расследует причины гибели рабочих в столице. Установлено, что представители частной строительной организации прокладывали электрический кабель через проезжую часть проспекта Дзержинского. Вечером в пятницу. Двоих из них медикам спасти не удалось. Третий пострадавший госпитализирован в больницу с сотрясением мозга и ссадинами. Анализ воздуха в колодце, проведенный спасателями, наличия отравляющих веществ не показал.По факту гибели людей специальное расследование также начала департамент Министерства труда и соцзащиты. По результатам дадут правовую оценку действиям должностных лиц организаций, не обеспечивших соблюдение правил безопасности, приведших к несчастному случаю на производстве со смертельным исходом.