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СК расследует причины гибели рабочих в кабельном колодце в столице
Источник материала: БTСледственный комитет расследует причины гибели рабочих в столице. Установлено, что представители частной строительной организации прокладывали электрический кабель через проезжую часть проспекта Дзержинского. Вечером в пятницу
По факту гибели людей специальное расследование также начала департамент Министерства труда и соцзащиты. По результатам дадут правовую оценку действиям должностных лиц организаций, не обеспечивших соблюдение правил безопасности, приведших к несчастному случаю на производстве со смертельным исходом.
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Следственный комитет расследует причины гибели рабочих в столице. Установлено, что представители частной строительной организации прокладывали электрический...
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