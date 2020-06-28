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СК расследует причины гибели рабочих в кабельном колодце в столице

28.06.2020 15:50 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Следственный комитет расследует причины гибели рабочих в столице. Установлено, что представители частной строительной организации прокладывали электрический кабель через проезжую часть проспекта Дзержинского. Вечером в пятницу их обнаружили без сознания в кабельном колодце. Двоих из них медикам спасти не удалось. Третий пострадавший госпитализирован в больницу с сотрясением мозга и ссадинами. Анализ воздуха в колодце, проведенный спасателями, наличия отравляющих веществ не показал. 

По факту гибели людей специальное расследование также начала департамент Министерства труда и соцзащиты. По результатам дадут правовую оценку действиям должностных лиц организаций, не обеспечивших соблюдение правил безопасности, приведших к несчастному случаю на производстве со смертельным исходом.

 
 
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Следственный комитет расследует причины гибели рабочих в столице. Установлено, что представители частной строительной организации прокладывали электрический...
 
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