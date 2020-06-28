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Станция метро пл. Победы закрыта из-за подозрительного предмета

28.06.2020 17:16 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На перроне станции пл. Победы обнаружена безхозная сумка. На месте работают сотрудники милиции, проводятся все необходимые мероприятия в целях безопасности граждан. Станция временно закрыта, поезда следуют без остановки. Об этом сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, передает агентство "Минск-Новости".

«Еду в метро. Поезд проехал станцию «Площадь Победы» без остановки. О чем и сообщили. На самой станции была милиция и какие-то странные люди в скафандрах», — сообщила редакции одна из пассажирок.

Как сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, на перроне станции пл. Победы обнаружена безхозная сумка. На месте работают сотрудники милиции, станция временно закрыта.

 
Теги: Минск
 
 
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На перроне станции пл. Победы обнаружена безхозная сумка. На месте работают сотрудники милиции, проводятся все необходимые мероприятия в целях безопасности...
 
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