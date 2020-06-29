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Утром в Гомеле горело кафе "Провинция"
Источник материала: Tut.by
В понедельник утром произошел пожар в гомельском кафе «Провинция», сообщает паблик «Гомель Online».
По словам очевидцев, пожар случился примерно в 6.30 утра — горела крыша здания.
На место прибыли пожарные расчеты.
Подробности ЧП выясняются.
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По словам очевидцев, пожар случился примерно в 6.30 утра. На место прибыли пожарные.
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