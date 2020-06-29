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Утром в Гомеле горело кафе "Провинция"

29.06.2020 09:26 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник утром произошел пожар в гомельском кафе «Провинция», сообщает паблик «Гомель Online».

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По словам очевидцев, пожар случился примерно в 6.30 утра — горела крыша здания.

На место прибыли пожарные расчеты.

Подробности ЧП выясняются.

 
Теги: Гомель
 
 
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По словам очевидцев, пожар случился примерно в 6.30 утра. На место прибыли пожарные.
 
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