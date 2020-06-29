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Инженера стройорганизации Бреста задержали при получении взятки в размере Br3,75 тыс.

29.06.2020 12:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области задержали при получении взятки в размере Br3,75 тыс. инженера государственной строительной организации, сообщили БЕЛТА в КГК.

Инженера стройорганизации Бреста задержали при получении взятки в размере Br3,75 тыс.

Выяснилось, что при закупке строительных материалов и товарно-материальных ценностей на биржевых торгах этот снабженец получал денежные вознаграждения в размере 1,5% от стоимости товара.

При получении очередной взятки за выбор поставщика металлопроката его задержали с поличным на автомобильной стоянке в областном центре.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.430 (получение взятки) УК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

 
 
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  Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области задержали при получении взятки в размере...
 
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