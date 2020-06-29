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В столице выясняются обстоятельства столкновения троллейбуса и легкового авто
Источник материала: БTИнцидент произошел на пересечении улиц Маяковского и Аранской. В результате пассажирке авто потребовалась помощь спасателей. Сотрудники МЧС при помощи специнструмента освободили пенсионерку из машины и передали медикам. Женщина доставлена в больницу.
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Инцидент произошел на пересечении улиц Маяковского и Аранской. В результате пассажирке авто потребовалась помощь спасателей. Сотрудники МЧС при помощи...
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