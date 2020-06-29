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Посмотрите на жуткие фотографии квартиры после пожара, и не будьте так беспечны с огнём

29.06.2020 18:53 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

За минувшие выходные в г. Бресте произошло 2 пожара. С начала года на территории г. Бреста зарегистрировано 45 пожаров (+7,1%, за аналогичный период 2019 – 43), от пожара и его опасных факторов погиб 1 человек (-75%, за аналогичный период 2019 зарегистрирована гибель 4 человек).

Посмотрите на жуткие фотографии квартиры после пожара, и не будьте так беспечны с огнём

За минувшие выходные в г. Бресте произошло 2 пожара.

Посмотрите на жуткие фотографии квартиры после пожара, и не будьте так беспечны с огнём

27.06.2020 в 1148 зарегистрировано загорание в квартире по адресу: г. Брест, ул. Суворова, 106. По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение в квартире на девятом этаже, девятиэтажного дома.

Посмотрите на жуткие фотографии квартиры после пожара, и не будьте так беспечны с огнём

В результате пожара огнем уничтожена мебель, имущество хозяев, повреждена отделка комнаты, закопчены стены потолок. Пострадавших нет. Эвакуация жильцов не проводилась. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.

27.06.2020 в 2018 зарегистрировано загорание в квартире по адресу: г. Брест, бульвар Космонавтов, 118/1. По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение в квартире на четвертом этаже, четырехэтажного многоквартирного жилого дома. В результате пожара огнем уничтожен холодильник, имущество хозяев, повреждена отделка комнаты и окно, закопчены стены потолок. Пострадавших нет. Эвакуация жильцов не проводилась.

Посмотрите на жуткие фотографии квартиры после пожара, и не будьте так беспечны с огнём

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (КЗ холодильника).

Посмотрите на жуткие фотографии квартиры после пожара, и не будьте так беспечны с огнём
 Посмотрите на жуткие фотографии квартиры после пожара, и не будьте так беспечны с огнём

 
Теги: Брест
 
 
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  За минувшие выходные в г. Бресте произошло 2 пожара. С начала года на территории г. Бреста зарегистрировано 45 пожаров (+7,1%, за аналогичный период 2019 – 43), от пожара и...
 
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