 Посмотрите на жуткие фотографии квартиры после пожара, и не будьте так беспечны с огнём

Источник материала: Виртуальный Брест

За минувшие выходные в г. Бресте произошло 2 пожара. С начала года на территории г. Бреста зарегистрировано 45 пожаров (+7,1%, за аналогичный период 2019 – 43), от пожара и его опасных факторов погиб 1 человек (-75%, за аналогичный период 2019 зарегистрирована гибель 4 человек).





За минувшие выходные в г. Бресте произошло 2 пожара.





27.06.2020 в 1148 зарегистрировано загорание в квартире по адресу: г. Брест, ул. Суворова, 106. По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение в квартире на девятом этаже, девятиэтажного дома.





В результате пожара огнем уничтожена мебель, имущество хозяев, повреждена отделка комнаты, закопчены стены потолок. Пострадавших нет. Эвакуация жильцов не проводилась. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.

27.06.2020 в 2018 зарегистрировано загорание в квартире по адресу: г. Брест, бульвар Космонавтов, 118/1. По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение в квартире на четвертом этаже, четырехэтажного многоквартирного жилого дома. В результате пожара огнем уничтожен холодильник, имущество хозяев, повреждена отделка комнаты и окно, закопчены стены потолок. Пострадавших нет. Эвакуация жильцов не проводилась.





Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (КЗ холодильника).





