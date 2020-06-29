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В Минске трамвай сошел с рельсов
Источник материала: БTВ столичном микрорайоне Зеленый Луг трамвай шестого маршрута сошел с рельсов и остановился перпендикулярно линии движения, при этом повредил бетонные блоки между рельсами. Движение трамваев был остановлено на полчаса.
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В столичном микрорайоне Зеленый Луг трамвай шестого маршрута сошел с рельсов и остановился перпендикулярно линии движения, при этом повредил бетонные блоки между...
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