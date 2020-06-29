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В Минске трамвай сошел с рельсов

29.06.2020 16:20 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В столичном микрорайоне Зеленый Луг трамвай шестого маршрута сошел с рельсов и остановился перпендикулярно линии движения, при этом повредил бетонные блоки между рельсами. Движение трамваев был остановлено на полчаса.

 
 
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В столичном микрорайоне Зеленый Луг трамвай шестого маршрута сошел с рельсов и остановился перпендикулярно линии движения, при этом повредил бетонные блоки между...
 
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