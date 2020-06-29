В Пинском районе утонул 11-летний школьник

Источник материала: Tut.by

29 июня в водоеме возле агрогородка Охово утонул 11-летний подросток, сообщает «Вечерний Брест» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: letnews.ru

11-летний подросток и его двоюродный брат отдыхали без родителей возле водоема, купание в котором запрещено. Ребята для плавания соорудили приспособление из пластиковых бутылок. Во время купания «плот» выскользнул и ребенок, не умевший плавать, начал тонуть.

Его брат стал звать на помощь. Рядом находилась женщина, которая услышала крик о помощи и позвонила в МЧС. Вскоре приехали спасатели, но к тому времени ребенок ушел под воду. Его тело достали с глубины 2 метров недалеко от берега.

Это первый случай гибели ребенка на воде в области в этом купальном сезоне.