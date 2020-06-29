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В Пинском районе утонул 11-летний школьник
Источник материала: Tut.by
29 июня в водоеме возле агрогородка Охово утонул 11-летний подросток, сообщает
11-летний подросток и его двоюродный брат отдыхали без родителей возле водоема, купание в котором запрещено. Ребята для плавания соорудили приспособление из пластиковых бутылок. Во время купания «плот» выскользнул и ребенок, не умевший плавать, начал тонуть.
Его брат стал звать на помощь. Рядом находилась женщина, которая услышала крик о помощи и позвонила в МЧС. Вскоре приехали спасатели, но к тому времени ребенок ушел под воду. Его тело достали с глубины 2 метров недалеко от берега.
Это первый случай гибели ребенка на воде в области в этом купальном сезоне.
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Это первый случай гибели ребенка на воде в этом году и в этом купальном сезоне.
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