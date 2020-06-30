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В Минске микроавтобус на переходе сбил 9-летнего ребенка на роликах

30.06.2020 06:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 июня на нерегулируемом пешеходном переходе в столице Fiat сбил ребенка на роликах, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

36-летний водитель Fiat двигался по ул. Киселева со стороны Богдановича в направлении Куйбышева. На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 9-летнего мальчика, который передвигался на роликах справа налево по ходу движения автомобиля. По словам очевидца, ребенок пытался тормозить, но не успел. Мальчика отправили в больницу для осмотра.

По данному факту проводится проверка.

ГАИ призывает водителей быть готовыми к внезапному появлению детей на проезжей части, а родителей — не оставлять детей без присмотра и учить их соблюдать правила дорожного движения.

 
 
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По словам очевидца, ребенок пытался тормозить, но не успел. Мальчика отправили в больницу для осмотра.
 
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