|
В Браславском районе на рыбалке утонули два брата
Источник материала: Tut.by
Трагедия произошла на озере Иново в Браславском районе. Утром в воскресенье, 28 июня, два брата приехали сюда рыбачить. Вечером они перестали выходить на связь, и родные забили тревогу. На следующий день тела 45-летнего и 57-летнего мужчин нашли в воде.
По факту гибели братьев назначили проверку.
Озеро Иново находится в 13 км на юго-восток от Браслава и имеет площадь 1,27 кв.км. Максимальная глубина здесь достигает 9 м.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла на озере Иново в Браславском районе. Утром в воскресенье, 28 июня, два брата приехали сюда рыбачить.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)