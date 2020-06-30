В Браславском районе на рыбалке утонули два брата

Источник материала: Tut.by

Трагедия произошла на озере Иново в Браславском районе. Утром в воскресенье, 28 июня, два брата приехали сюда рыбачить. Вечером они перестали выходить на связь, и родные забили тревогу. На следующий день тела 45-летнего и 57-летнего мужчин нашли в воде.

По факту гибели братьев назначили проверку.

Озеро Иново находится в 13 км на юго-восток от Браслава и имеет площадь 1,27 кв.км. Максимальная глубина здесь достигает 9 м.