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В Минске обнаружены тела мужчины и ребенка
Источник материала: БTВ эти минуты оперативно-следственная группа продолжает работать на улице Репина в Минске, где были обнаружены тела мужчины и ребенка. Предварительные обследования показали, что у погибших есть признаки падения с высоты. Сейчас следователи и эксперты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Задействована передвижная криминалистическая лаборатория.
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В эти минуты оперативно-следственная группа продолжает работать на улице Репина в Минске, где были обнаружены тела мужчины и ребенка. Предварительные...
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