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В Минске обнаружены тела мужчины и ребенка

30.06.2020 13:48 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В эти минуты оперативно-следственная группа продолжает работать на улице Репина в Минске, где были обнаружены тела мужчины и ребенка. Предварительные обследования показали, что у погибших есть признаки падения с высоты. Сейчас следователи и эксперты устанавливают все обстоятельства произошедшего.  Задействована передвижная криминалистическая лаборатория.

 
Теги: Минск
 
 
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В эти минуты оперативно-следственная группа продолжает работать на улице Репина в Минске, где были обнаружены тела мужчины и ребенка. Предварительные...
 
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