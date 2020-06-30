ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Березинском районе мужчину задержали за кражу, а он отреагировал на это оплеухами милиционерам

30.06.2020 15:16 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В милицию обратился минчанин, который рассказал, что у него с дачи украли газовый баллон. Когда милиционеры задержали подозреваемого и доставили его в РОВД, тот, выходя из машины, ударил двух сотрудников милиции по лицу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщение о краже газового баллона в дачном домике в деревне Погост Березинского района поступило в милицию 28 июня. Милиционеры выяснили, что к краже может быть причастен 48-летний местный житель. Его застали на улице за распитием спиртного, задержали и привезли в РОВД.

Выходя из машины, подозреваемый в краже ударил по лицу двух сопровождавших его милиционеров. В милиции отметили, что одному из сотрудников «были причинены повреждения».

В итоге мужчину задержали и водворили в ИВС. Версия о его причастности к краже газового баллона подтвердилась: похищенное он сбыл односельчанину за 10 рублей, а деньги потрачены на алкоголь.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовные дела за кражу и насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел.

В милиции также рассказали, что в 2010 году фигурант привлекался к уголовной ответственности за убийство, а после этого его дважды штрафовали за несоблюдение требований превентивного надзора или профилактического наблюдения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовные дела за кражу и насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Минске обнаружены тела мужчины и ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика