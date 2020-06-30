В Березинском районе мужчину задержали за кражу, а он отреагировал на это оплеухами милиционерам

Источник материала: Tut.by

В милицию обратился минчанин, который рассказал, что у него с дачи украли газовый баллон. Когда милиционеры задержали подозреваемого и доставили его в РОВД, тот, выходя из машины, ударил двух сотрудников милиции по лицу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщение о краже газового баллона в дачном домике в деревне Погост Березинского района поступило в милицию 28 июня. Милиционеры выяснили, что к краже может быть причастен 48-летний местный житель. Его застали на улице за распитием спиртного, задержали и привезли в РОВД.

Выходя из машины, подозреваемый в краже ударил по лицу двух сопровождавших его милиционеров. В милиции отметили, что одному из сотрудников «были причинены повреждения».

В итоге мужчину задержали и водворили в ИВС. Версия о его причастности к краже газового баллона подтвердилась: похищенное он сбыл односельчанину за 10 рублей, а деньги потрачены на алкоголь.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовные дела за кражу и насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел.

В милиции также рассказали, что в 2010 году фигурант привлекался к уголовной ответственности за убийство, а после этого его дважды штрафовали за несоблюдение требований превентивного надзора или профилактического наблюдения.