В Италии во время отдыха на пляже умер 38-летний белорус

Источник материала: Tut.by

В Италии, в провинции Савона, умер 38-летний белорус. Как сообщает итальянское издание SavonaNews , трагедия произошла во время отдыха на пляже.



Фото использовано в качестве иллюстрации: Станислав Шаршуков, AUTO.TUT.BY

ЧП произошло 30 июня в коммуне Вадо-Лигуре, в районе 14.30 было получено срочное сообщение о том, что купающемуся в воде напротив общественного пляжа стало плохо.

В ситуацию быстро вмешались спасатели — они оперативно доставили мужчину на берег. Но службе Красного Креста и береговой охраны спасти 38-летнего мужчину белорусского происхождения не удалось.

По неподтвержденной информации, мужчина работал водителем-дальнобойщиком в одной из литовских компаний.