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Рыбак едва не утонул в Шкловском районе: лодка перевернулась, он оказался в воде
Источник материала: Tut.by
На озере в деревне Озерье Шкловского района 1 июля едва не утонул рыбак. Лодка, в которой был мужчина, перевернулась. Его спасли сотрудники МЧС,
О тонущем рыбаке сообщили в 20.23. Спасатели прибыли на место и увидели, что мужчина стоит на тонущей лодке в 250 метрах от берега. Добраться до суши рыбак не мог.
Спасатели доставили его на берег и передали медикам. Лодку тоже вытащили. После осмотра пенсионера отпустили домой — в медицинской помощи он не нуждался.
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Мужчина был в 250 метрах от берега и добраться до него не мог.
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