Рыбак едва не утонул в Шкловском районе: лодка перевернулась, он оказался в воде

Источник материала: Tut.by

На озере в деревне Озерье Шкловского района 1 июля едва не утонул рыбак. Лодка, в которой был мужчина, перевернулась. Его спасли сотрудники МЧС, сообщается на сайте ведомства.



Фото: МЧС

О тонущем рыбаке сообщили в 20.23. Спасатели прибыли на место и увидели, что мужчина стоит на тонущей лодке в 250 метрах от берега. Добраться до суши рыбак не мог.

Спасатели доставили его на берег и передали медикам. Лодку тоже вытащили. После осмотра пенсионера отпустили домой — в медицинской помощи он не нуждался.