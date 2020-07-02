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Рыбак едва не утонул в Шкловском районе: лодка перевернулась, он оказался в воде

02.07.2020 10:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На озере в деревне Озерье Шкловского района 1 июля едва не утонул рыбак. Лодка, в которой был мужчина, перевернулась. Его спасли сотрудники МЧС, сообщается на сайте ведомства.


Фото: МЧС

О тонущем рыбаке сообщили в 20.23. Спасатели прибыли на место и увидели, что мужчина стоит на тонущей лодке в 250 метрах от берега. Добраться до суши рыбак не мог.

Спасатели доставили его на берег и передали медикам. Лодку тоже вытащили. После осмотра пенсионера отпустили домой — в медицинской помощи он не нуждался.

 
 
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Мужчина был в 250 метрах от берега и добраться до него не мог.
 
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