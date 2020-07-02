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Авария на трассе Минск - Гродно

02.07.2020 13:34 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Серьезная авария произошла сегодня утром в Воложинском районе. Сообщается, что маршрутка, которая следовала из Лиды в Минск, врезалась в попутный МАЗ. В результате ДТП пострадали 7 пассажиров микроавтобуса, они госпитализированы. По предварительной версии, водитель маршрутки уснул за рулем. На месте аварии работают ГАИ, МЧС и следователи.

 
Теги: Минск
 
 
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Серьезная авария произошла сегодня утром в Воложинском районе. Сообщается, что маршрутка, которая следовала из Лиды в Минск, врезалась в попутный МАЗ. В результате...
 
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