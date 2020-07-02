В Петрикове мужчина задумал сбежать из ИВС: взял в заложники медика в больнице, ранил милиционера

Источник материала: Tut.by

В Петриковском районе скоро будут судить мучжину, обвиняемого в покушении на побег из-под стражи с угрозой применения насилия, захвате заложника и насилии в отношении сотрудников внутренних дел. Подробности истории рассказывает Генеральная прокуратура.



Фото: Reuters

В апреле 2019 года мужчина, освободившись из колонии, совершил 10 краж. Его задержали и взяли под стражу. Но он задумал сбежать из ИВС.

Мужчина сослался на плохое самочувствие и попросил вызвать ему медработника. Когда его привели для осмотра к медику, он подбежал к фельдшеру Петриковской больницы и захватил его в заложники, приставив к шее заостренный металлический предмет.

Сотрудники милиции бросились спасать заложника, завязалась драка — в которой один из милиционеров получил травмы.

Скоро нападавший предстанет пред судом.