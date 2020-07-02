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Брестские спасатели ликвидировали пожар нежилого дома по ул. Сикорского

02.07.2020 14:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 01.07.2020 зарегистрирован пожар нежилого дома по адресу: г. Брест, ул. Сикорского. По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение внутри нежилого дома с выходом огня на кровлю. Пожар локализован и ликвидирован.

Брестские спасатели ликвидировали пожар нежилого дома по ул. Сикорского

В результате пожара в доме повреждены стены, внутренние перегородки, перекрытие, кровля на площади 65 м. кв.

Брестские спасатели ликвидировали пожар нежилого дома по ул. Сикорского

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Уважаемые граждане! Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, о строгом соблюдении правил пожарной безопасности:

  1. Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы, уходя из дома необходимо обязательно выключить их;
  2. Используйте только исправные электроприборы;
  3. Не перегружайте электросеть;
  4. Не применяйте неисправные или самодельные электрические предохранители;
  5. При загорании телевизора или другого электрооборудования ни в коем случае не тушите водой включенные в сеть электроприборы или горящие провода;
  6. Если появился запах газа в квартире, немедленно покиньте квартиру и сообщите по телефону 104;
  7. Обезопасьте дом, установив автономный пожарный извещатель.

Брестские спасатели ликвидировали пожар нежилого дома по ул. Сикорского

При возникновении пожара либо другой чрезвычайной ситуации немедленно сообщите по телефону 101 и 112.

Брестские спасатели ликвидировали пожар нежилого дома по ул. Сикорского

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте 01.07.2020 зарегистрирован пожар нежилого дома по адресу: г. Брест, ул. Сикорского. По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение внутри...
 
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