Брестские спасатели ликвидировали пожар нежилого дома по ул. Сикорского

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 01.07.2020 зарегистрирован пожар нежилого дома по адресу: г. Брест, ул. Сикорского. По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение внутри нежилого дома с выходом огня на кровлю. Пожар локализован и ликвидирован.





В результате пожара в доме повреждены стены, внутренние перегородки, перекрытие, кровля на площади 65 м. кв.





Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Уважаемые граждане! Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, о строгом соблюдении правил пожарной безопасности:

Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы, уходя из дома необходимо обязательно выключить их; Используйте только исправные электроприборы; Не перегружайте электросеть; Не применяйте неисправные или самодельные электрические предохранители; При загорании телевизора или другого электрооборудования ни в коем случае не тушите водой включенные в сеть электроприборы или горящие провода; Если появился запах газа в квартире, немедленно покиньте квартиру и сообщите по телефону 104; Обезопасьте дом, установив автономный пожарный извещатель.





При возникновении пожара либо другой чрезвычайной ситуации немедленно сообщите по телефону 101 и 112.



