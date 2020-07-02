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Брестские спасатели ликвидировали пожар нежилого дома по ул. Сикорского
02.07.2020 14:38 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте 01.07.2020 зарегистрирован
В результате пожара в доме повреждены стены, внутренние перегородки, перекрытие, кровля на площади 65 м. кв.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Уважаемые граждане! Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, о строгом соблюдении правил пожарной безопасности:
При возникновении пожара либо другой чрезвычайной ситуации немедленно сообщите по телефону 101 и 112.
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В Бресте 01.07.2020 зарегистрирован пожар нежилого дома по адресу: г. Брест, ул. Сикорского. По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение внутри...
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