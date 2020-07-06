ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В реку в Витебском районе попал навоз с фермы. Ситуацию контролируют экологи

06.07.2020 10:50 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел 5 июля на ферме сельхозпредприятия «Липовцы» возле деревни Кузменцы Витебского района, сообщает МЧС.

На очистных сооружениях фермы произошел «размыв обвалования чека-накопителя», уточняет МЧС. В итоге стоки навоза попали в мелиоративный канал, а затем — в реку Суходровка.

Аварийную ситуацию устранили.

Сколько навоза вылилось в реку, не установлено. Мора рыбы в Суходровке не наблюдается, сообщает МЧС.

Специалисты областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды взяли пробы воды для анализов. Их результаты будет известны 10 июля.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На очистных сооружениях фермы произошел «размыв обвалования чека-накопителя», уточняет МЧС. В итоге стоки навоза попали в мелиоративный канал, а затем - в реку...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Погоня со стрельбой в Волковыске. Пьяный водитель сбил и провез на капоте милиционера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

05.07.2020
Mir24.TV Belarus
06.07.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика