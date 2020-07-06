В реку в Витебском районе попал навоз с фермы. Ситуацию контролируют экологи

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел 5 июля на ферме сельхозпредприятия «Липовцы» возле деревни Кузменцы Витебского района, сообщает МЧС.

На очистных сооружениях фермы произошел «размыв обвалования чека-накопителя», уточняет МЧС. В итоге стоки навоза попали в мелиоративный канал, а затем — в реку Суходровка.

Аварийную ситуацию устранили.

Сколько навоза вылилось в реку, не установлено. Мора рыбы в Суходровке не наблюдается, сообщает МЧС.

Специалисты областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды взяли пробы воды для анализов. Их результаты будет известны 10 июля.