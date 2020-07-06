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Мужчина заготавливал в лесу веники для бани, а нашел мины и снаряды
Источник материала: Tut.by
На боеприпасы наткнулся в лесу возле деревни Еремино мужчина, который заготавливал веники для бани. В годы войны в этих местах проходили крупные бои. Сельчанин набрал 102 и рассказал о своей находке,
Саперы обнаружили 30 минометных мин калибра 81 мм, 7 артиллерийских снарядов калибра 75 мм, 7 гранат Ф-1 и 2 гранаты РГ-42.
Боеприпасы уничтожили.
Похожий случай произошел в конце июня в Витебском районе возле деревни Макарово: здесь супружеская пара собирала на поле цветы и
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Саперы обнаружили 30 минометных мин калибра 81 мм, 7 артиллерийских снарядов калибра 75 мм, 7 гранат Ф-1 и 2 гранаты РГ-42.
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