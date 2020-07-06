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Мужчина заготавливал в лесу веники для бани, а нашел мины и снаряды

06.07.2020 12:24 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На боеприпасы наткнулся в лесу возле деревни Еремино мужчина, который заготавливал веники для бани. В годы войны в этих местах проходили крупные бои. Сельчанин набрал 102 и рассказал о своей находке, сообщает милиция региона.

Саперы обнаружили 30 минометных мин калибра 81 мм, 7 артиллерийских снарядов калибра 75 мм, 7 гранат Ф-1 и 2 гранаты РГ-42.

Боеприпасы уничтожили.

Похожий случай произошел в конце июня в Витебском районе возле деревни Макарово: здесь супружеская пара собирала на поле цветы и обнаружила боеприпасы: 34 артиллерийских снаряда калибром 105 мм и 6 артиллерийских взрывателей.

Милиция напоминает: находки военных лет несут серьезную угрозу жизни и здоровью. Если вы обнаружили боеприпасы, сразу же сообщите об этом по телефону 102.

 
Теги: Витебск
 
 
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Саперы обнаружили 30 минометных мин калибра 81 мм, 7 артиллерийских снарядов калибра 75 мм, 7 гранат Ф-1 и 2 гранаты РГ-42.
 
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