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Погоня со стрельбой в Волковыске. Пьяный водитель сбил и провез на капоте милиционера

06.07.2020 10:16 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Накануне вечером инспекторы подали знак об остановке водителю Renault. Тот проигнорировал требования и увеличил скорость. Началось преследование, к которому подключился и экипаж Департамента охраны. В какой-то момент автомобиль остановился и один из милиционеров попытался вынуть ключи из замка зажигания. Но водитель внезапно тронулся с места, и инспектор оказался на капоте. Для остановки авто милиционеры произвели несколько выстрелов по колесам. За рулем находился 26-летний водитель с видимыми признаками алкогольного опьянения. Он задержан. Подробности произошедшего устанавливаются.
 
 
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Накануне вечером инспекторы подали знак об остановке водителю Renault. Тот проигнорировал требования и увеличил скорость. Началось преследование, к которому...
 
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