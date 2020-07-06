Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Погоня со стрельбой в Волковыске. Пьяный водитель сбил и провез на капоте милиционера Накануне вечером инспекторы подали знак об остановке водителю Renault. Тот проигнорировал требования и увеличил скорость. Началось преследование, к которому...

Накануне вечером инспекторы подали знак об остановке водителю Renault. Тот проигнорировал требования и увеличил скорость. Началось преследование, к которому подключился и экипаж Департамента охраны. В какой-то момент автомобиль остановился и один из милиционеров попытался вынуть ключи из замка зажигания. Но водитель внезапно тронулся с места, и инспектор оказался на капоте. Для остановки авто милиционеры произвели несколько выстрелов по колесам. За рулем находился 26-летний водитель с видимыми признаками алкогольного опьянения. Он задержан. Подробности произошедшего устанавливаются.