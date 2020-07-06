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В Гомеле утонул мужчина

06.07.2020 18:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 6 июля в Гомеле утонул мужчина, сообщили в областной организации ОСВОД.

Трагедия произошла в 15.43 в протоке реки Сож на входе в озеро Любенское. Водолазы ОСВОД Западной спасательной станции в 16.05 подняли тело, находившееся на двухметровой глубине в десяти метрах от берега.

Погибший — житель Советского района областного центра. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
Теги: Гомель
 
 
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По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
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