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Водитель "ситроена" в Минске не уступил дорогу пешеходу

06.07.2020 18:56 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Не пропустил пешехода! Водитель "ситроена", который двигался в Минске по улице Кабушкина в направлении Ташкентской, не уступил дорогу пешеходу. Молодой человек пересекал проезжую часть справа налево относительно движения авто по пешеходному переходу, на котором отсутствует светофор. В  результате ДТП пешеход травмирован и был доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходным переходом и  отдавать предпочтение  в движении пешеходам.
 
Теги: Минск
 
 
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Не пропустил пешехода! Водитель "ситроена", который двигался в Минске по улице Кабушкина в направлении Ташкентской, не уступил дорогу пешеходу. Молодой человек...
 
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