|
Водитель "ситроена" в Минске не уступил дорогу пешеходу
Источник материала: БTНе пропустил пешехода! Водитель "ситроена", который двигался в Минске по улице Кабушкина в направлении Ташкентской, не уступил дорогу пешеходу. Молодой человек пересекал проезжую часть справа налево относительно движения авто по пешеходному переходу, на котором отсутствует светофор. В результате ДТП пешеход травмирован и был доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходным переходом и отдавать предпочтение в движении пешеходам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не пропустил пешехода! Водитель "ситроена", который двигался в Минске по улице Кабушкина в направлении Ташкентской, не уступил дорогу пешеходу. Молодой человек...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)