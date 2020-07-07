В Столинском районе в реке нашли тело пропавшей несколько дней назад женщины

Источник материала: Tut.by

6 июля в Столинском районе обнаружили тело пропавшей 53-летней жительницы деревни Белоуша Ольги Кравцовой, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел Брест» .

Тело женщины нашли 6 июля в реке возле деревни Рыбники, рассказали TUT.BY читатели. По факту смерти проводится проверка.

Ольга Кравцова была в розыске со 2 июля. Около 10.00 она ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.