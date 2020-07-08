В Кировске 50-летнего мужчину засыпало землей в траншее - он погиб

Источник материала: Tut.by

В Кировске 7 июля погиб мужчина — его засыпало землей, сообщает МЧС. Тело мужчины из-под слоя грунта доставали спасатели.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На улице Терешковой в Кировске прокладывают канализационную магистраль. Глубина траншеи доходит до 4 метров. В ней и находился 50-летний мужчина, когда на него обрушился грунт.

МЧС вызвали в 14.29, спасатели достали из-под грунта тело погибшего.