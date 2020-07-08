ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Кировске 50-летнего мужчину засыпало землей в траншее - он погиб

08.07.2020 12:03 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Кировске 7 июля погиб мужчина — его засыпало землей, сообщает МЧС. Тело мужчины из-под слоя грунта доставали спасатели.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На улице Терешковой в Кировске прокладывают канализационную магистраль. Глубина траншеи доходит до 4 метров. В ней и находился 50-летний мужчина, когда на него обрушился грунт.

МЧС вызвали в 14.29, спасатели достали из-под грунта тело погибшего.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина прокладывал канализацию на улице Терешковой.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
«Обгон должен быть безопасным!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика