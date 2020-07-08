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В Кировске 50-летнего мужчину засыпало землей в траншее - он погиб
Источник материала: Tut.by
В Кировске 7 июля погиб мужчина — его засыпало землей,
На улице Терешковой в Кировске прокладывают канализационную магистраль. Глубина траншеи доходит до 4 метров. В ней и находился 50-летний мужчина, когда на него обрушился грунт.
МЧС вызвали в 14.29, спасатели достали из-под грунта тело погибшего.
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Мужчина прокладывал канализацию на улице Терешковой.
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