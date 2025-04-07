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Как перейти из ИП в юрлицо в Беларуси в 2025 году
07.04.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С 1 октября 2024 года по 31 декабря 2025 года действует упрощенный порядок перехода ИП в юридическое лицо. О том, как правильно это сделать, читайте в материале «Про бизнес», где собраны необходимые документы для перехода в юрлицо, а также последовательность необходимых шагов. Юридическую помощь в написании статьи оказала Людмила Сулима, юрист юридической компании «Экономические споры», специалист по корпоративным и арендным спорам.
Необходимые документы для регистрации юрлица
Важно разграничить перечень документов при регистрации перехода в регистрирующем органе и при подготовке пакета документов для осуществления перехода. В части регистрации в регистрирующем органе необходим следующий пакет документов:
ИП не нужно уплачивать госпошлину за госрегистрацию юрлица. Документы можно подать через единый портал электронных услуг либо лично в исполнительный комитет (райисполком).
Регистрация юрлица осуществляется в течение одного рабочего дня с момента подачи всех документов. В этот же день сотрудник регистрирующего органа выдаст экземпляр устава со штампом о госрегистрации, — свидетельство о госрегистрации юрлица. С момента регистрации юрлица деятельность ИП прекращается.
Устав — это основной документ компании, который определяет ее деятельность, структуру управления и права учредителей.
План действий при переходе из ИП в юрлицо
Уведомление кредиторов и сотрудников
Проведение инвентаризации
Хотя закон прямо не обязывает ИП проводить инвентаризацию, ее рекомендуется сделать для:
Составление передаточного акта
В акте указываются:
Копию передаточного акта нужно предоставить в налоговую в электронном виде в течение 30 календарных дней с даты регистрации юрлица. Передаточный акт желательно подписать обеими сторонами — ИП и директором нового юрлица, а если учредитель один и тот же, то это можно совместить.
Выбор формы собственности, согласование наименования (названия), юридического адреса
Подача налоговой декларации
Что делать после регистрации юрлица?
Подача уведомления о переходе на УСН
По умолчанию для всех компаний применяется ОСН. Если вы хотите перейти на УСН, то уведомление о переходе на УСН необходимо предоставить в налоговый орган по месту постановки на учет в течение 20 рабочих дней со дня государственной регистрации юрлица. Если вы не успели в этот срок, то компания автоматически переходит на ОСН.
Не забудьте уточнить: УСН с НДС или УСН без НДС — налоговая рассматривает это как два разных режима, и важно выбрать это при подаче уведомления.
Обратите внимание: если компания окажет услуги/продаст товар до подачи уведомления о переходе на УСН, то этот доход облагается по ОСН.
Получение документов и ЭЦП
Иные действия, необходимые при переходе ИП в юрлицо
Недвижимое имущество ИП и договоры аренды земли будут переоформлены на созданное юрлицо в автоматическом режиме. За соответствующими документами нужно обратиться в территориальную организацию по госрегистрации недвижимости.
Прекращение деятельности ИП в связи с «бесшовным переходом в юрлицо не отменяет возможности привлечения его к ответственности», в том числе административной (
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С 1 октября 2024 года по 31 декабря 2025 года действует упрощенный порядок перехода ИП в юридическое лицо. О том, как правильно это сделать, читайте в материале «Про...
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