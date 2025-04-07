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Как перейти из ИП в юрлицо в Беларуси в 2025 году

07.04.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


С 1 октября 2024 года по 31 декабря 2025 года действует упрощенный порядок перехода ИП в юридическое лицо. О том, как правильно это сделать, читайте в материале «Про бизнес», где собраны необходимые документы для перехода в юрлицо, а также последовательность необходимых шагов. Юридическую помощь в написании статьи оказала Людмила Сулима, юрист юридической компании «Экономические споры», специалист по корпоративным и арендным спорам.


Людмила Сулима
Юрист юридической компании «Экономические споры», специалист по корпоративным и арендным спорам

Необходимые документы для регистрации юрлица

Важно разграничить перечень документов при регистрации перехода в регистрирующем органе и при подготовке пакета документов для осуществления перехода. В части регистрации в регистрирующем органе необходим следующий пакет документов:

  • устав на бумажном носителе (2 экз.),
  • заявление о госрегистрации (1 экз.),
  • свидетельство ИП (оригинал) либо справка о его утрате +паспорт.

ИП не нужно уплачивать госпошлину за госрегистрацию юрлица. Документы можно подать через единый портал электронных услуг либо лично в исполнительный комитет (райисполком).

Регистрация юрлица осуществляется в течение одного рабочего дня с момента подачи всех документов. В этот же день сотрудник регистрирующего органа выдаст экземпляр устава со штампом о госрегистрации, — свидетельство о госрегистрации юрлица. С момента регистрации юрлица деятельность ИП прекращается.

Устав — это основной документ компании, который определяет ее деятельность, структуру управления и права учредителей.

Что должно быть в уставе?

Устав ООО в «бесшовном» переходе должен содержать обязательное указание на то, что общество создано в соответствии с Законом № 365-З (ч.2 п. 3 Положения о создании индивидуальным предпринимателем коммерческой организации, учреждаемой одним лицом, утв. Законом № 365-З). Также там должны быть:

  • Название организации (полное и сокращенное).
  • Юридический адрес (можно использовать домашний, если нет офиса).
  • Цели и виды деятельности.
  • Размер уставного фонда варьируется от формы организации.
  • Права и обязанности участника.
  • Органы управления.
  • Порядок продажи доли.
  • Распределение прибыли (Как часто выплачиваются дивиденды и в каком порядке).
  • Ответственность общества и его участников.
  • Процедура закрытия компании.

План действий при переходе из ИП в юрлицо

Уведомление кредиторов и сотрудников

  1. Сотрудников (если есть) — за 1 месяц до реорганизации. Если сотрудник согласен продолжить работу в новой компании, его увольняют в порядке перевода и заключают новый трудовой договор, если отказывается — трудовой договор расторгается.
  2. Кредиторов — необходимо направить письменное уведомление о переходе прав и обязанностей к новому юрлицу.

Проведение инвентаризации

Хотя закон прямо не обязывает ИП проводить инвентаризацию, ее рекомендуется сделать для:

  • точной оценки остатков (товары, оборудование, деньги);
  • корректного оформления передаточного акта;
  • минимизации налоговых рисков.

Составление передаточного акта

Важно: передаточный акт должен быть составлен и подписан датой, предшествующей дате государственной регистрации коммерческой организации. Во владение юрлица переходят только те права, и то имущество, которые будут указаны в передаточном акте.

В акте указываются:

  • все права и обязанности ИП (налоги, долги, обязательства перед контрагентами);
  • имущество (товары, бланки, кассовое оборудование);
  • денежные средства (переводятся со счета ИП на счет юрлица).

Копию передаточного акта нужно предоставить в налоговую в электронном виде в течение 30 календарных дней с даты регистрации юрлица. Передаточный акт желательно подписать обеими сторонами — ИП и директором нового юрлица, а если учредитель один и тот же, то это можно совместить.

Выбор формы собственности, согласование наименования (названия), юридического адреса

  1. Формы собственности: ООО, ЧУП, ОДО, ЗАО и т.д. Актуальными формами остаются ООО и ЧУП.
  2. Наименование не должно противоречить законодательству Республики Беларусь.
  3. Юридический адрес:
  • Можно использовать домашний адрес (с согласия собственников).
  • Для производства потребуется отдельное помещение (в таком случае нужно разделить юридический адрес и адрес производства, либо сделать юридический адрес по месту производства).

Подача налоговой декларации

  1. Подавать декларацию необходимо за день до регистрации юрлица (за предыдущий период + дни до перехода).
  2. Уплачивать налоги новому юрлицу нужно в срок — не позже 22-го числа месяца, который идет после квартала регистрации компании.

    Кстати, в Минэкономики сообщили, что на Wildberries, предприниматели, которые работали как ИП в рамках закона № 365−3, смогут продолжить работу с сохранением истории и своего рейтинга, они смогут перенести информацию из своего личного кабинета в личный кабинет созданного ими юрлица.

Что делать после регистрации юрлица?

Подача уведомления о переходе на УСН

По умолчанию для всех компаний применяется ОСН. Если вы хотите перейти на УСН, то уведомление о переходе на УСН необходимо предоставить в налоговый орган по месту постановки на учет в течение 20 рабочих дней со дня государственной регистрации юрлица. Если вы не успели в этот срок, то компания автоматически переходит на ОСН.

Не забудьте уточнить: УСН с НДС или УСН без НДС — налоговая рассматривает это как два разных режима, и важно выбрать это при подаче уведомления.

Обратите внимание: если компания окажет услуги/продаст товар до подачи уведомления о переходе на УСН, то этот доход облагается по ОСН.

Получение документов и ЭЦП

  1. Через 5 дней после регистрации получите извещение о постановке на учет (ФСЗН, Белгосстрах, ИМНС).
  2. Оформите ЭЦП (через Национальный центр электронных услуг).

Иные действия, необходимые при переходе ИП в юрлицо

  • Открыть расчетный счет и перевести деньги со счета ИП.
  • Переоформить лицензии, домены, договоры с контрагентами, сертификаты, реестры.
  • Заключить договор аренды (если юридический адрес не домашний).

Недвижимое имущество ИП и договоры аренды земли будут переоформлены на созданное юрлицо в автоматическом режиме. За соответствующими документами нужно обратиться в территориальную организацию по госрегистрации недвижимости.

Прекращение деятельности ИП в связи с «бесшовным переходом в юрлицо не отменяет возможности привлечения его к ответственности», в том числе административной (ст. 4.7.- 1 КоАП РБ) и не отменяет возможность взыскания долгов.

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С 1 октября 2024 года по 31 декабря 2025 года действует упрощенный порядок перехода ИП в юридическое лицо. О том, как правильно это сделать, читайте в материале «Про...
 
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