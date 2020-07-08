«Обгон должен быть безопасным!»

Источник материала: Кричевская жизнь

Дорога не терпит рискованных действий. Одним из опасных и сложных маневров является обгон. Многие аварии, имеющие тяжкие и трагические последствия, возникают именно по причине неправильно выполняемого обгона.

За 5 месяцев текущего года в Могилевской области произошло 162 дорожно-транспортных происшествия (26 человек погибли, 188 получили травмы). Причиной 7 аварий из всех зарегистрированных явился обгон и выезд на полосу встречного движения: 2 человека погибли, 24 были травмированы. За этот период сотрудниками Госавтоинспекции по Могилевской области выявлено более 270 нарушений правил обгона.

Зачастую причиной выезда на встречную полосу становится потеря контроля над управлением автомобиля вследствие несоответствия выбора скорости конкретным дорожным условиям, превышения установленной скорости или же технического состояния автомобиля. В любом случае тяжесть последствий лобового столкновения очень велика.

Самый сложный момент – рассчитать время и скорость выполнения обгона. Перед его началом следует разумно оценить обстановку и принять решение. Чем больше габариты автомобиля, который водитель собирается обогнать, тем дальше следует от него ехать. Необходимо также обращать внимание на автомашины, которые готовятся выехать с примыкающих слева второстепенных дорог. Поворачивающие направо водители обычно смотрят только налево, поэтому идущий на обгон по встречной полосе транспорт будет для них неожиданностью. Водитель должен просматривать встречную полосу как можно дальше: даже на пустой дороге надо все делать в ожидании встречного транспортного средства.

Перед обгоном проверьте, нет ли позади автомобиля, движущегося быстрее вас. Если впереди водитель снижает скорость, не торопитесь его обгонять: сначала поймите, почему он это делает.

Обгоны весьма опасны на крутых поворотах, подъемах, спусках, местах с ограниченной обзорностью, узких участках дороги, проезд которых допустим лишь с ограниченной скоростью.

К сожалению, даже самые опытные водители нередко неправильно определяют время, необходимое для обгона, и расстояние, которое пройдет обгоняющий автомобиль. Поэтому лучше не рисковать.

Не будет лишним напомнить, что за нарушение правил обгона или выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено ПДД, согласно п. 8 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь, водитель будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин и может быть лишен права управления транспортными средст­вами на срок до 1 года.

Отделение ГАИ РОВД.