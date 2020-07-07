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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пьяный водитель снес два светофора в Минске Алкоголь и невнимательность на дороге стали причиной аварии в столичном микрорайоне Серебрянка. По информации ГАИ, водитель за рулем "ниссана" на улице Плеханова...

Алкоголь и невнимательность на дороге стали причиной аварии в столичном микрорайоне Серебрянка. По информации ГАИ, водитель за рулем "ниссана" на улице Плеханова не снизил скорость, поворачивая налево, в результате чего сбил два светофора, один из которых упал на остановившейся "фольксваген". Медосвидетельствование показало 2,46 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе шофера "ниссана". Никто не пострадал.