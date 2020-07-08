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Смотрите, как вчерашний шквалистый ветер выворачивал деревья и ломал опоры высоковольтных линий электропередачи в Брестской области
08.07.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Специалисты филиала «Брестские электрические сети» РУП «Брестэнерго» принимают все необходимые меры по восстановлению электроснабжения потребителей. К устранению повреждений привлечено 26 бригад.
Напомним, что вечером 6 июля по нескольким районам Брестской области прошла гроза с ливнем и сильным ветром. В результате непогоды перебои с электроснабжением были зафиксированы в населенных пунктах Брестского, Малоритского, Кобринского и Пинского районов.
Энергетики сообщают, что из-за поваленных деревьев и шквалистого ветра обрывались воздушные линии электропередачи, отключались трансформаторные подстанции, были повреждены и опоры высоковольтных линий электропередачи.
По состоянию на 14.00 энергетики продолжают восстановление электроснабжения потребителей в 6 населенных пунктах Брестской области, сообщает
Фото РУП «Брестэнерго».
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