Смотрите, как вчерашний шквалистый ветер выворачивал деревья и ломал опоры высоковольтных линий электропередачи в Брестской области

Источник материала: Полесская правда





Специалисты филиала «Брестские электрические сети» РУП «Брестэнерго» принимают все необходимые меры по восстановлению электроснабжения потребителей. К устранению повреждений привлечено 26 бригад.

Напомним, что вечером 6 июля по нескольким районам Брестской области прошла гроза с ливнем и сильным ветром. В результате непогоды перебои с электроснабжением были зафиксированы в населенных пунктах Брестского, Малоритского, Кобринского и Пинского районов.

Читайте также:

Мощный ливень стал причиной нарушения электроснабжения населенных пунктов Пинского района.

Энергетики сообщают, что из-за поваленных деревьев и шквалистого ветра обрывались воздушные линии электропередачи, отключались трансформаторные подстанции, были повреждены и опоры высоковольтных линий электропередачи.

По состоянию на 14.00 энергетики продолжают восстановление электроснабжения потребителей в 6 населенных пунктах Брестской области, сообщает РУП «Брестэнерго».

Фото РУП «Брестэнерго».