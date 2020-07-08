Устанавливается личность девушки в кафе на Советской. Подозревается в хищении кофты

Источник материала: Виртуальный Брест

Ленинским РОВД Бреста устанавливается личность девушки, которая 21 июня 2020 года с 00:00 до 02:50 часов находились в кафе по адресу: г. Брест, ул. Советская, 73.





Подозревается в хищении кофты.

Гражданам, которым что-либо известно об указанной девушке, просьба сообщить по телефонам: +375 (33) 383-63-86, в ОДС (80162) 27-59-21 или 102.

По информации Ленинского РОВД Бреста