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Устанавливается личность девушки в кафе на Советской. Подозревается в хищении кофты
08.07.2020 12:45 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ленинским РОВД Бреста устанавливается личность девушки, которая 21 июня 2020 года с 00:00 до 02:50 часов находились в кафе по адресу: г. Брест, ул. Советская, 73.
Подозревается в хищении кофты.
Гражданам, которым что-либо известно об указанной девушке, просьба сообщить по телефонам: +375 (33) 383-63-86, в ОДС (80162) 27-59-21 или 102.
По информации Ленинского РОВД Бреста
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Ленинским РОВД Бреста устанавливается личность девушки, которая 21 июня 2020 года с 00:00 до 02:50 часов находились в кафе по адресу: г. Брест, ул. Советская, 73. ...
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