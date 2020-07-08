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Парень скрыто снял приватную встречу с девушкой, а затем шантажировал ее. СК ищет других пострадавших

08.07.2020 18:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Гомеля шантажировал девушку тем, что опубликует видео их приватного общения. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 26-летний парень познакомился с 21-летней девушкой на популярном сервисе онлайн-знакомств. В своей анкете он разместил чужую фотографию и установил больший возраст.

После общения парень пригласил новую знакомую к себе домой, где втайне записал на видеокамеру ноутбука их приватное общение. Затем под угрозой размещения видео в открытом доступе стал требовать, чтобы девушка приобрела для него телевизор или ноутбук.

В отношении гомельчанина возбудили уголовное дело о вымогательстве. Следователи ищут других пострадавших. Контактные телефоны: 8 0232 69-31-88, 8 044 743-63-40.

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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В отношении гомельчанина возбудили уголовное дело о вымогательстве.
 
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