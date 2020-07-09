Тело пропавшего жителя Лунинецкого района нашли закопанным в лесу

Источник материала: Tut.by

В лесу обнаружили тело пропавшего 39-летнего жителя агрогородка Бостынь, Лунинецкого района, сообщает Следственный комитет .



Фото: Следственный комитет

Утром 6 июля в милицию позвонила женщина. Она сообщила о том, что ее муж пропал без вести.

Оперативники выяснили, что накануне исчезновения мужчина выпивал со своим 24-летним товарищем. Ночью подозреваемый уговорил свою жертву пойти в лес, где он, якобы, спрятал водку.

По данным следствия, в лесу возле агрогородка Бостынь, молодой человек несколько раз ударил мужчину по голове металлическим предметом. От полученных травм тот погиб на месте. Затем подозреваемый закопал его тело и прикрыл могилу ветками.

Молодого человека задержали по подозрению в убийстве. Следователи возбудили уголовное дело.

«Проводятся неотложные следственные действия, в том числе с участием подозреваемого, назначен ряд экспертных исследований. Мотив совершения преступления устанавливается», — сообщает Следственный комитет.