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Тело пропавшего жителя Лунинецкого района нашли закопанным в лесу
Источник материала: Tut.by
В лесу обнаружили тело пропавшего 39-летнего жителя агрогородка Бостынь, Лунинецкого района, сообщает
Утром 6 июля в милицию позвонила женщина. Она сообщила о том, что ее муж пропал без вести.
Оперативники выяснили, что накануне исчезновения мужчина выпивал со своим 24-летним товарищем. Ночью подозреваемый уговорил свою жертву пойти в лес, где он, якобы, спрятал водку.
По данным следствия, в лесу возле агрогородка Бостынь, молодой человек несколько раз ударил мужчину по голове металлическим предметом. От полученных травм тот погиб на месте. Затем подозреваемый закопал его тело и прикрыл могилу ветками.
Молодого человека задержали по подозрению в убийстве. Следователи возбудили уголовное дело.
«Проводятся неотложные следственные действия, в том числе с участием подозреваемого, назначен ряд экспертных исследований. Мотив совершения преступления устанавливается», — сообщает Следственный комитет.
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По подозрению в убийстве задержан 24-летний знакомый погибшего.
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