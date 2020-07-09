ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Калинковичском районе грабитель проник в дом и напал на пожилую женщину

09.07.2020 11:50 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Калинковичском районе нетрезвый мужчина напал на пожилую женщину, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.


8 июля в милицию обратился местный житель. Он сообщил о том, что неизвестный пробрался в частный дом пожилой родственницы и, угрожая насилием, похитил деньги.

Выяснилось, что 89-летняя жительница Калинковичского района уже ложилась спать, когда в ее доме появился незваный гость. Он выставил стекло в оконной раме, пробрался внутрь и стал требовать под страхом смерти деньги. Пенсионерка отдала последние сбережения и мужчина ушел.

Утром следующего дня женщине позвонил родственник. Он ежедневно интересуется здоровьем пожилого человека. Услышав встревоженный голос, мужчина уточнил, что произошло и сообщил о преступлении в милицию.


Оперативники быстро нашли подозреваемого в совершении разбойного нападения. 39-летнего местного жителя доставили в райотдел, где он дал признательные показания.

Нигде неработающий мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за злоупотребление спиртными напитками. В тот вечер ему вновь не хватило выпивки, а денег для покупки спиртного не было. Похищенные деньги он пропил.

Следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Тело пропавшего жителя Лунинецкого района нашли закопанным в лесу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика