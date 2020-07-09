В Калинковичском районе грабитель проник в дом и напал на пожилую женщину

Источник материала: Tut.by

В Калинковичском районе нетрезвый мужчина напал на пожилую женщину, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.





8 июля в милицию обратился местный житель. Он сообщил о том, что неизвестный пробрался в частный дом пожилой родственницы и, угрожая насилием, похитил деньги.

Выяснилось, что 89-летняя жительница Калинковичского района уже ложилась спать, когда в ее доме появился незваный гость. Он выставил стекло в оконной раме, пробрался внутрь и стал требовать под страхом смерти деньги. Пенсионерка отдала последние сбережения и мужчина ушел.

Утром следующего дня женщине позвонил родственник. Он ежедневно интересуется здоровьем пожилого человека. Услышав встревоженный голос, мужчина уточнил, что произошло и сообщил о преступлении в милицию.





Оперативники быстро нашли подозреваемого в совершении разбойного нападения. 39-летнего местного жителя доставили в райотдел, где он дал признательные показания.

Нигде неработающий мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за злоупотребление спиртными напитками. В тот вечер ему вновь не хватило выпивки, а денег для покупки спиртного не было. Похищенные деньги он пропил.

Следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали.