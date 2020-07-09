Неизвестный «заминировал» ресторан быстрого питания в Минске

Источник материала: Tut.by

На электронную почту заведения общепита пришло сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании. На место выезжала саперно-пиротехническая группа. Информация не подтвердилась, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

«Сегодня около 7 утра в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступило сообщение от работников заведения общественного питания, расположенного на проспекте Дзержинского. По электронной почте в организацию пришло сообщение от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в указанном здании», — сообщили в милиции.

На место прибыли саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы, иные службы. Персонал заведения самостоятельно покинул здание, посетителей внутри не было.

Опасных веществ в помещении не нашли, на месте продолжает работать следственно-оперативная группа.