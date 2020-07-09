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Житель Лунинецкого района подозревается в убийстве своего знакомого

09.07.2020 12:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Управлением Следственного комитета по Брестской области расследуется уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве 39-летнего жителя аг. Бостынь Лунинецкого района. Согласно материалам уголовного дела, утром 6 июля в Лунинецкий РОВД поступило сообщение от жительницы района о безвестном исчезновении ее бывшего мужа.

Житель Лунинецкого района подозревается в убийстве своего знакомого

Следователи совместно с сотрудниками милиции в тот же день определили последовательность действий и передвижений 39-летнего мужчины в предыдущий день и установили, что его исчезновение носит криминальный характер.

По данным следствия, мужчина вместе со своим 24-летним знакомым распивал спиртное по месту жительства бывшей супруги, после чего вдвоем ушли в дом товарища, где продолжили выпивать. Ночью подозреваемый уговорил своего собутыльника выйти в лес, чтобы забрать водку, которую якобы ранее там спрятал.

Находясь в лесном массиве, расположенном вблизи аг. Бостынь Лунинецкого района, 24-летний подозреваемый нанес несколько ударов в область головы своему знакомому металлическим предметом, который для этого взял с собой. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. После совершения убийства мужчина закопал тело погибшего в лесу и накрыл место захоронения ветками.

Житель Лунинецкого района подозревается в убийстве своего знакомого

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси, он задержан.

В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, в том числе с участием подозреваемого, назначен ряд экспертных исследований. Мотив совершения преступления устанавливается.

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
 
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  Управлением Следственного комитета по Брестской области расследуется уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве 39-летнего жителя аг....
 
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