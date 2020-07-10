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Житель Пинского района оштрафован за повреждение трёх дорожных знаков

10.07.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Житель Пинского района оштрафован за повреждение трёх дорожных знаков

Фото иллюстрационное

В июне на 2-м километре автомобильной дороги Н-218 Пинск – Огово дорожная служба обнаружила повреждения трёх дорожных знаков. Эксплуатирующая организация обратилась в милицию. Сотрудникам Пинского РОВД удалось найти дорожного вандала, которым оказался местный житель.

Судом Пинского района и города Пинска за умышленное повреждение знака ограничения максимальной скорости и две таблички дополнительной информации житель Пинского района привлечен к административной ответственности и оштрафован на две базовые величины.

Ежегодно в Пинском районе дорожникам приходится заменять сотни повреждённых знаков. Например, только за прошлый год специалисты Пинского ДРСУ № 104 заменили 593 знака, сообщает Пинский райисполком.

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