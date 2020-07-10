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В Могилеве в канализационный колодец упал 11-летний ребенок - доставали спасатели

10.07.2020 09:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве вечером 9 июля в канализационный колодец упал 11-летний ребенок, сообщили в МЧС. С ним все в порядке — он дома.


Фото: МЧС

Спасателей вызвали в 17.29 — сообщили, что на улице Якубовского недалеко от одноименной остановки в колодец упал ребенок.

Когда ребенка достали из 4-метрового колодца спасатели, его доставили в областную детскую больницу. Там врачи диагностировали у него ушиб поясничной области спины, ссадины. После осмотра ребенка отпустили домой.


 
Теги: Могилев
 
 
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