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В Могилеве в канализационный колодец упал 11-летний ребенок - доставали спасатели
Источник материала: Tut.by
В Могилеве вечером 9 июля в канализационный колодец упал 11-летний ребенок,
Спасателей вызвали в 17.29 — сообщили, что на улице Якубовского недалеко от одноименной остановки в колодец упал ребенок.
Когда ребенка достали из 4-метрового колодца спасатели, его доставили в областную детскую больницу. Там врачи диагностировали у него ушиб поясничной области спины, ссадины. После осмотра ребенка отпустили домой.
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Школьника осмотрели врачи и отпустили домой.
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