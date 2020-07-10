В Могилеве в канализационный колодец упал 11-летний ребенок - доставали спасатели

Источник материала: Tut.by

В Могилеве вечером 9 июля в канализационный колодец упал 11-летний ребенок, сообщили в МЧС. С ним все в порядке — он дома.



Фото: МЧС

Спасателей вызвали в 17.29 — сообщили, что на улице Якубовского недалеко от одноименной остановки в колодец упал ребенок.

Когда ребенка достали из 4-метрового колодца спасатели, его доставили в областную детскую больницу. Там врачи диагностировали у него ушиб поясничной области спины, ссадины. После осмотра ребенка отпустили домой.



