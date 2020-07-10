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В Лидском районе ночью сгорела пилорама. Причины пожара устанавливаются
Источник материала: Tut.by
В Лидском районе сгорела пилорама. Пожар произошел ночью 9 июля. В результате здание было полностью уничтожено огнем,
Пожар произошел ночью. В 23.43 спасателям поступило сообщение о том, что в деревне Банцевичи Лидского района горит одноэтажное деревянное здание местной пилорамы.
В результате пожара строение было полностью уничтожено. Также повреждены четыре деревообрабатывающих станка, уничтожены три куб. метра дров. Причина пожара устанавливается.
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Пожар произошел ночью. В 23.43 спасателям поступило сообщение о том, что в деревне Банцевичи Лидского района горит одноэтажное деревянное здание местной пилорамы.
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